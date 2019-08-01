أعلنت المملكة العربية السعودية يوم وقفة عرفات بعد تحري هلال شهر ذي الحجة.
وبعد تحري الهلال أثبتت الرؤية أن يوم السبت 10 آب المقبل هو يوم عرفة، وأن أول أيام عيد الأضحى سيكون الأحد 11 اب.
ودعت المحكمة العليا السعودية في بيان عصر اليوم الخميس "عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم".
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً... السعودية تعلن أول أيام عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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