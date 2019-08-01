رسمياً... السعودية تعلن أول أيام عيد الأضحى

وبعد تحري الهلال أثبتت الرؤية أن يوم السبت 10 آب المقبل هو يوم عرفة، وأن أول أيام عيد الأضحى سيكون الأحد 11 اب.

ودعت المحكمة العليا السعودية في بيان عصر اليوم الخميس "عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم".