روحاني: إيران مستعدة للأسوأ وتتوقع معركة صعبة في ملف الاتفاق النووي

اكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، إن المسؤولين الإيرانيين مستعدون للأسوأ بينما يحاولون إنقاذ الاتفاق النووي مع القوى العالمية، لكنه واثق من أنهم سينتصرون في نهاية المطاف. وقال روحاني في بث تلفزيوني حي "تنتظرنا معركة شرسة، لكن من المؤكد أننا سننتصر".

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