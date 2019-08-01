"الطاقة الذرية" تعتزم تعيين مدير جديد أكتوبر المقبل

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رويترزالخميس 2019/8/1 07:32 م بتوقيت أبوظبي
مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، إنها تعتزم تعيين مدير جديد في أكتوبر/تشرين الأول المقبل على أن يتولى مهام منصبه في يناير/كانون الثاني 2019.
وكانت الوكالة قالت، الأسبوع الماضي، إن الدبلوماسي الروماني كورنيل فيروتا سيقود الوكالة لحين اتفاق الدول الأعضاء على مدير جديد يخلف المدير العام الراحل يوكيا أمانو.
والموعد النهائي لتقديم طلبات التعيين يوم الخامس من سبتمبر/أيلول المقبل.
ويختار مجلس محافظي الوكالة، الذي يضم 35 دولة، المدير العام لولاية تستمر 4 سنوات.
ويتعين أن يوافق المؤتمر العام على المرشح للمنصب.
ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع الدوري السنوي للمجلس من 16 إلى 20 سبتمبر/أيلول المقبل.
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