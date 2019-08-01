"الطاقة الذرية" تعتزم تعيين مدير جديد أكتوبر المقبل

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، إنها تعتزم تعيين مدير جديد في أكتوبر/تشرين الأول المقبل على أن يتولى مهام منصبه في يناير/كانون الثاني 2019.

وكانت الوكالة قالت، الأسبوع الماضي، إن الدبلوماسي الروماني كورنيل فيروتا سيقود الوكالة لحين اتفاق الدول الأعضاء على مدير جديد يخلف المدير العام الراحل يوكيا أمانو.

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والموعد النهائي لتقديم طلبات التعيين يوم الخامس من سبتمبر/أيلول المقبل.

ويختار مجلس محافظي الوكالة، الذي يضم 35 دولة، المدير العام لولاية تستمر 4 سنوات.

ويتعين أن يوافق المؤتمر العام على المرشح للمنصب.

ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع الدوري السنوي للمجلس من 16 إلى 20 سبتمبر/أيلول المقبل.