الاتحاد الأوروبي يدين الهجومين الإرهابيين في عدن

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدان الاتحاد الأوروبي، الخميس، الهجومين الإرهابيين اللذين نفذتهما مليشيا الحوثي الانقلابية واستهدفا مقرات أمنية وعسكرية بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن.
وأعرب الاتحاد الأوروبي، في بيان أصدره مكتب خدمة العمل الخارجي في بروكسل، عن خالص تعازيه لعائلات وأقارب الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
وقالت وزارة الداخلية اليمنية، في بيان رسمي، إن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز شرطة الشيخ عثمان بسيارة مفخخة، أدى إلى استشهاد 13 من أفراد الشرطة وجرح عدد آخر.
وأشار البيان، إلى أن عملية إرهابية أخرى لمليشيا الحوثي الانقلابية استهدفت بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي قصير المدى، حفلا استعراضيا وتدريبيا عسكريا شهده معسكر الجلاء بالعاصمة المؤقتة.
وأسفر الهجوم الثاني عن سقوط 36 شهيدا بينهم قائد اللواء الأول دعم وإسناد العميد منير أبواليمامة وعدد من رفاقه.
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