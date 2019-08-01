قرقاش يؤكد حرص الإمارات على تطوير علاقاتها مع نيكاراجوا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الخميس، حرص بلاده على توثيق عرى التعاون والصداقة مع جمهورية نيكاراجوا.
وخلال استقباله دنيس مونكادا كوليندرس وزير العلاقات الخارجية بنيكاراجوا، بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون وتبادلا وجهات النظر حول آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ولفت وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى اهتمام الإمارات بدعم العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وتطويرها.
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