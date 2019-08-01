اتفاق سلام تاريخي في موزمبيق بين السلطة وحركة "رينامو"

وقع رئيس موزمبيق فيليب ميوسي وزعيم حركة "رينامو" أوسوفو موماد، الخميس، اتفاق سلام تاريخيا يهدف إلى وضع حد لعقود من الصراع بين السلطة وحركة مسلحة أصبحت فيما بعد حزب المعارضة الرئيسي.

وجرى الحفل الذي نقلته قناة التلفزيون مباشرة على الهواء، في القاعدة العسكرية لرينامو في المنطقة الجبلية غورونغوسا في وسط البلاد، بعد 27 عاماً على انتهاء الحرب الأهلية الأولى.

ويضع هذا الاتفاق حداً لمسار طويل من المفاوضات التي بدأها الزعيم التاريخي لحركة رينامو ألفونسو دلاكاما الذي توفي في مايو/أيار 2018، ويأتي التوقيع عليه قبل حلول موعد الانتخابات العامة المرتقبة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

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ويواجه نظام ميوسي هجمات جماعات إرهابية في شمال البلاد، أدت إلى مقتل 250 شخصاً منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبعد مدّة قصيرة على استقلال هذه المستعمرة البرتغالية السابقة عام 1975، واجهت المقاومة الوطنية الموزمبيقية (رينامو) الحكومة التي كانت تهيمن عليها جبهة التحرير الموزمبيقية، وذلك طيلة 16 عاماً.

وانتهت هذه الحرب الأهلية التي أدت إلى مقتل مليون شخص عام 1992.

وأصبحت حركة "رينامو" حزباً سياسياً إثر توقيع اتفاق سلام في روما فتح الباب أمام إجراء أول انتخابات متعددة في 1994.