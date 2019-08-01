هادي يطالب الشعب اليمني بالتصدي لجرائم مليشيا الحوثي

طالب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الخميس، الشعب بضرورة التصدي لجرائم وممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية لتحرير تراب الوطن من شرورها.

وشدد الرئيس هادي خلال برقية عزاء في استشهاد قائد اللواء الأول دعم وإسناد العميد منير اليافعي، جراء الاعتداء الحوثي الذي استهدف حفلا استعراضيا وتدريبيا بمعسكر الجلاء، الخميس، بالعاصمة المؤقتة عدن، على أن المليشيا الانقلابية لا تنشد السلام.

وقال هادي: إن الشهيد اليافعي كان لديه إسهاماته النضالية والميدانية خلال عمليات تحرير عدن من مسلحي المليشيات الحوثية الإيرانية الانقلابية وأذرعها الإرهابية الحليفة.





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وأضاف أن المليشيات المارقة لا تنشد السلام، ويجب على شعبنا التصدي لممارساتها وأفعالها المارقة والآثمة لتحرير تراب الوطن من شرورها.

وفي وقت سابق الخميس، أسفر هجوم مزدوج عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من أفراد الشرطة والجيش في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وفي مديرية البريقة، قالت مصادر طبية: إن هجوما إرهابيا استهدف عرضا عسكريا، أسفر عن سقوط 49 شهيدا وعشرات الجرحى.

وأضافت المصادر أن من بين الشهداء، العميد منير اليافعي قائد اللواء إسناد في الحزام الأمني، حيث كان في منصة العرض العسكري التي استهدفتها مليشيا الحوثي بطائرة مسيرة بدون طيار، وصاروخ باليستي، وشهدت شوارع مدينة عدن انتشارا عسكريا مكثفا عقب الهجوم الإرهابي الحوثي.

ومن ناحية أخرى، قال مصدر طبي لـ"العين الإخبارية": إن هجوما ثانيا استهدف مقر شرطة الشيخ عثمان، أوقع 5 شهداء وأكثر من 21 مصابا.