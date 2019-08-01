شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: مفاوضات المجلس العسكري والمعارضة تستأنف اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الخرطوم) يستأنف المجلس العسكري الحاكم في السودان وقادة الاحتجاج مساء اليوم (الخميس) التفاوض لحل مسائل متعلقة بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية، فيما تظاهر الآلاف في أرجاء السودان تنديداً بمقتل ستة مدنيين هذا الإسبوع، بينهم أربعة طلاب.

يستأنف المجلس العسكري الحاكم في السودان وقادة الاحتجاج مساء اليوم (الخميس) التفاوض لحل مسائل متعلقة بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية، فيما تظاهر الآلاف في أرجاء السودان تنديداً بمقتل ستة مدنيين هذا الإسبوع، بينهم أربعة طلاب.

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