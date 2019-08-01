شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل العشرات في معارك بين الجيش النيجيري وداعش والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (كانو) أسفرت معارك بين الجيش النيجيري وتنظيم داعش الإرهابي في غرب إفريقيا عن مقتل العشرات، من ضمنهم 25 جندياً وأكثر من 40 داعشياً في شمال شرق نيجيريا، وفقاً لما قالته مصادر أمنية لوكالة فرانس برس، اليوم (الخميس). وقال المصدر إنّ عناصر من تنظيم داعش شنوا هجوماً على قاعدة باغا، قبل طردهم، وأنّه خلال فرارهم، شنوا هجوماً آخر على قافلة عسكرية كانت آتية من عاصمة ولاية بورنو، مايدوغوري. وأضاف المصدر الذي أكد حصيلة القتلى: «تواجهوا مع عناصر من القوات الخاصة، وقتل العديد من عناصر التنظيم في هذه المعركة».

أسفرت معارك بين الجيش النيجيري وتنظيم داعش الإرهابي في غرب إفريقيا عن مقتل العشرات، من ضمنهم 25 جندياً وأكثر من 40 داعشياً في شمال شرق نيجيريا، وفقاً لما قالته مصادر أمنية لوكالة فرانس برس، اليوم (الخميس). وقال المصدر إنّ عناصر من تنظيم داعش شنوا هجوماً على قاعدة باغا، قبل طردهم، وأنّه خلال فرارهم، شنوا هجوماً آخر على قافلة عسكرية كانت آتية من عاصمة ولاية بورنو، مايدوغوري. وأضاف المصدر الذي أكد حصيلة القتلى: «تواجهوا مع عناصر من القوات الخاصة، وقتل العديد من عناصر التنظيم في هذه المعركة».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل العشرات في معارك بين الجيش النيجيري وداعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.