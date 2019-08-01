ترند الموجز| أكبر انهيار للدولار منذ 2016..ومذبحة في الأهلي..أول رد فعل من الزعيم على شائعة الوفاة..وتخفيضات العيد من كارفور

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، انهيار الدولار.. أكبر هبوط للعملة الخضراء أمام الجنيه منذ 2016، ومذبحة في القائمة الإفريقية للأهلي.. استبعاد 13 لاعبا.. وضم 26، وشائعة وفاة عادل إمام تريند مصر.. أول رد فعل من الزعيم.. وتهديدات نارية من نقيب الممثلين، وبالأسعار والصور| أضخم تخفيضات ’’كارفور‘‘ على الشاشات والهواتف والأجهزة الكهربائية بمناسبة عيد الأضحى.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

انهيار الدولار.. أكبر هبوط للعملة الخضراء أمام الجنيه منذ 2016

تراجعت أسعار الدولار، أمام الجنيه، في تعملات الخميس، 1 أغسطس، في البنوك، مقارنة بتعاملات الأربعاء.

وسجلت العملة الخضراء الخميس، أدنى مستوى لها منذ تعويم الجنيه، في نوفمبر 2016، حيث وصلت إلى 16.49 جنيها للشراء.

وسجل الدولار، الخميس في البنك المركزي، أقل سعر للشراء بواقع 16,49 جنيها، فيما سجل بنك الإسكندرية أقل سعر للبيع بـ 16٫59 جنيها.

وكان الدولار قد سجل مؤخرا، أقل من 17 جنيها، لأول مرة منذ عامين، في انخفاض قياسي جديد.

وكان الدولار قد تراجع بعد انخفاض كبير شهدته العملة الأمريكية، الفترة الأخيرة، وصل لأكثر من 180 قرشا، عقب تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، بأن سعر صرف الجنيه قد يشهد تحركًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب.

وأكد عامر لوكالة "بلومبيرغ" أن البنك المركزي ملتزم بضمان وجود سوق "صرف حر" خاضع لقوى العرض والطلب، مرجعاً استقرار أسعار الصرف خلال الفترة الماضية إلى تحسن في الحساب الجاري، بسبب زيادة التحويلات والسياحة والصادرات، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر.

وكشف تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن سعر صرف الدولار سجل مؤخرا أكبر هبوط يومي في عامين أمام الجنيه المصري.

وفيما يلي أسعار العملة الأمريكية في البنوك الحكومية والخاصة، الخميس، وفقا لآخر تحديثات موقع "الدولار لايف":

البنك المركزي المصري

١٦٫٤٩٩٥ جم شراء

١٦٫٦٢١٢ جم بيع

مصرف أبو ظبي الاسلامي

١٦٫٥٥ جم شراء

١٦٫٦٣ جم بيع

البنك المصري الخليجي

١٦٫٥٣ جم شراء

١٦٫٦٣ جم بيع

البنك الأهلى اليونانى بمصر

١٦٫٥٣ جم شراء

١٦٫٦٣ جم بيع

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

١٦٫٥٣ جم شراء

١٦٫٦٣ جم بيع

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

١٦٫٥٣ جم شراء

١٦٫٦٣ جم بيع

بنك البركة

١٦٫٥٣ جم شراء

١٦٫٦٣ جم بيع

البنك الأهلي المصري

١٦٫٥٣ جم شراء

١٦٫٦٣ جم بيع

بنك مصر

١٦٫٥٣ جم شراء

١٦٫٦٣ جم بيع

بنك عودة

١٦٫٥٢ جم شراء

١٦٫٦٢ جم بيع

بنك مصر إيران للتنمية

١٦٫٥٢ جم شراء

١٦٫٦٢ جم بيع

بنك التعمير و الاسكان

١٦٫٥٢ جم شراء

١٦٫٦٢ جم

كريدي أجريكول

١٦٫٥٢ جم شراء

١٦٫٦٢ جم بيع

البنك العربي الافريقي الدولي

١٦٫٥٢ جم شراء

١٦٫٦٢ جم بيع

بنك قناة السويس

١٦٫٥١ جم شراء

١٦٫٦١ جم بيع

المصرف المتحد

١٦٫٥ جم شراء

١٦٫٦ جم بيع

البنك التجارى الدولي CIB

١٦٫٥ جم شراء

١٦٫٦ جم بيع

بنك الاسكندرية

١٦٫٤٩ جم شراء

١٦٫٥٩ جم بيع

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أسباب تراجع الدولار

كشف مينا رفيق، مدير البحوث في المروة لتداول الأوراق المالية، في تصريحات صحفية أن المحافظة على استمرار تراجع سعر صرف الدولار تتطلب العمل على جذب مزيد من الاستثمارات، وأيضاً رفع عائدات مصر من السياحة.

وأوضح أن هذا الانخفاض في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يعود إلى سندات الخزانة وأدوات الدين، ولا يوجد في الوقت الحالي أي مبرر لتراجع الاستثمارات، وطالما أن نسب الاستثمار تسير بمعدلات بطيئة ولا يوجد أي تحرك في ملف السياحة فلن يصمد الجنيه المصري كثيراً مقابل الدولار.

فيما قال محللون اقتصاديون ومصرفيون لـ"أ ش أ" إن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي على مدار الفترة الماضية لتسهيل دخول وخروج الأجانب إلى السوق المصرية بدأت تؤتي ثمارها، مشيرين إلى أن الأسواق بدأت تلمس الآثار الإيجابية لقرار إلغاء آلية صندوق تحويلات الأجانب في مطلع ديسمبر الماضي، من خلال التدفقات النقدية من الصناديق الدولية، والتي سجلت صافي إيجابي للداخل بأكثر من مليار دولار في يناير الجاري وحده وذلك لأول مرة منذ منتصف 2018.

وفي سياق متصل، أرجع خبراء لـ"الأهرام" سبب تراجع الدولار خلال الأيام الماضية بالسوق المصرية، إلى عودة تدفقات الصناديق الأجنبية لأول مرة منذ مايو العام الماضي.

كما أكد خبراء في تصريحات لموقع "مصراوي" أن سبب الانخفاض يرجع للطلب المرتفع من الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، حيث باعت مصر بأكثر من مليار دولار أدوات الدين للأجانب خلال شهر يناير، ودخلت حصيلتها في البنوك المصرية.

وأضافوا أن إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب بداية من الشهر الماضي ودخول هذه الأموال وخروجها عبر سوق الصرف بين البنوك سمح بزيادة التدفقات الأجنبية وهو ما ساهم في وفرة الدولار، وتزامن ذلك مع عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر بقوة بداية من شهر يناير الجاري.

وعلى صعيد متصل، قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن أسباب الانخفاض يرجع إلي قيام المستثمرين في الأسواق الناشئة بدول تركيا والأرجنتين بسحب استثماراتهم من أسواق المال بتلك البلدان في النصف الثاني من العام الماضي لزيادة الأرباح أو لخفض معدلات الخسائر، ومع بداية العام الميلادي الجديد بحث المستثمرون عن أسواق واعدة ومستقرة وكانت تلك المؤشرات تنطبق علي السوق المصرية.

وأوضح أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر خلال الفترات السابقة جنت ثمارها خلال العام الميلادي الجديد، ساهمت في جذب قرابة مليار دولار في صورة إيداعات واستثمارات بأسواق المال المصرية.

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مذبحة في القائمة الإفريقية للأهلي.. استبعاد 13 لاعبا.. وضم 26

قال طه إسماعيل، رئيس لجنة التخطيط للكرة، بالنادي الأهلي، إن اللجنة في اجتماعها مع مارتن لاسارتي المدير الفني، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، ناقشت القائمتين الإفريقية والمحلية واستعرضت رؤية الجهاز الفني في هذا الشأن.

وأضاف إسماعيل في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي، أن اللجنة وهي تدعم كل احتياجات الجهاز الفني وافقت على رؤية مارتن لاسارتي في قيد 26 لاعبًا في القائمة الإفريقية.

وأشار إلى أن القائمة المحلية لا يزال هناك وقت للترتيب بشأنها في إطار ما يخدم سياسة الفريق واحتياجاته.

وأكد طه إسماعيل أن اللجنة ناقشت أيضًا العروض التي تلقاها بعض اللاعبين الذين قد لا تسمح الظروف بوجودهم في المرحلة الحالية، وسوف يتم حسم كافة هذه الأمور خلال الأيام القليلة القادمة بالتنسيق الكامل مع الجهاز الفني.

وتضم قائمة الأهلي 26 لاعباً تم قيدهم أفريقياً وهم: محمد الشناوى، شريف إكرامي، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى، محمود وحيد، إليو ديانج، عمرو السولية، حمدى فتحى، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، جيرالدو، حسين الشحات، رمضان صبحى، أجاى، مروان محسن، أزارو، صلاح محسن، وأحمد الشيخ.

فيما تم استبعاد كل من: مؤمن زكريا وناصر ماهر وإسلام محارب ومحمد نجيب وأحمد علاء وهشام محمد ومحمد شريف وعمرو جمال، وعمار حمدي، وأحمد حمودي لأسباب فنية، فيما تم استبعاد الثلاثي سعد سمير ومحمد محمود وكريم نيدفيد للإصابة.

ويتبقى للأهلي أربعة مراكز شاغرة سيتم قيدها خلال يناير المقبل.

جدير بالذكر أن الأهلي يستهل مشواره في دور الـ 64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق "اطلع بره"، بطل جنوب السودان، منتصف أغسطس الجاري.

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فاة عادل إمام تريند مصر.. أول رد فعل من الزعيم.. وتهديدات نارية من نقيب الممثلين

اجتاحت شائعة وفاة الفنان الكبير عادل إمام، مواقع التواصل الاجتماعي، في مصر خلال الساعات الماضية.

من جانبه، نفى أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، وفاة الزعيم، مستنكرا الشائعات المنتشرة عن وفاة المشاهير على السوشيال ميديا.

وفي أول رد فعل من الصفحة الرسمية لعادل إمام على إنستجرام، بعد شائعة الوفاة، نشر الحساب صورة تجمع بين الزعيم، والفنان الراحل سعيد صالح، معلقا عليها بقلب.

View this post on Instagram ❤ A post shared by Adel Emam (@adelemam) on Aug 1, 2019 at 1:08am PDT A post shared by Adel Emam (@adelemam) on Aug 1, 2019 at 1:08am PDT

وفي سياق متصل، استنكر نقيب المهن التمثيلية، بشدة بالغة قيام عدد من المواقع الإليكترونية محدودة الانتشار، بنشر أخبار كاذبة تتعلق بالفنانين والأسرة الفنية، مشيرا إلى أن بعضا من هذه المواقع نشرت تصريحات كاذبة وملفقة على لسانه تدعى وفاة عادل إمام.

وأكد زكى في بيان، حرصه التام على العلاقة الوطيدة والطيبة بينه والأسرة الفنية مع مختلف الصحف ووسائل الإعلام، محذرا من أنه سيتخذ الإجراءات القانونية حيال تلك المواقع التى تخالف القانون وميثاق الشرف الإعلامى، فضلا عن تقديمه لبلاغ ضدها خلال الساعات المقبلة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإجراء التحقيق اللازم ضدها وتوقيع العقوبات اللازمة فى هذا الشأن.

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بالأسعار والصور| أضخم تخفيضات ’’كارفور‘‘ على الشاشات والهواتف والأجهزة الكهربائية بمناسبة عيد الأضحى

أعلنت سلسلة كارفور عن أضخم العروض والتخفيضات على الشاشات والهواتف واللاب توب، والأجهزة الكهربائية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأكدت الإدارة أن العروض تستمر حتى 13 أغسطس الجاري، بفروع كارفور هايبر ماركت.

وفيما يلي العروض:

عناوين فروع كارفور هايبر بمصر:

سيتي سنتر المعادي - City Center Maadi

كايرو فيستفال سيتي - Cairo Festival City

صن سيتي - Sun City

الشروق - Shorouk

العبور - Obour

داندي - Dandy

سيتي سنتر اسكندرية - City Center Alexandria

سيتي لايت - City Light

عروبة - Orouba

طنطا - Tanta

عناوين فروع كارفور ماركت بمصر:

جرين بلازا - Green Plaza

رويال بلازا - Royal Plaza

الملتقى - Al-Moltaqa

المنصورة - Mansoura

خليج نعمة - Neama Bay

همبرا - Hambra

صن تيرا - Sunterra

ميجا مول - Mega Mall

ميراج سيتي - Mirage City

المعادي الجديدة - New Maadi

حلوان - Helwan

طرة - Torah

الحمد - El-Hamd

دون تاون - Down Town

زيزينيا - Zizinia

بيرامدز مول - Pyramids Mall

بيرامدز فيو - Pyramids View

دولفين مول - Dolphin Mall

جزيرة بلازا - Gezira Plaza

طيبة مول - Tiba Mall

السراية مول - Saraya Mall

حلوان - Helwan

15 مايو - 15 May

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