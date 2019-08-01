أعلنت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الروسية​ ​ماريا زاخاروفا​ أن "​موسكو​ تتوقع أن يؤدي إشراك شركاء عرب جدد في مفاوضات ​أستانا​ بشأن ​سوريا​ إلى زيادة مستوى المشاركة في التسوية ​السياسة​". ولفتت إلى أنه "اليوم وللمرة الأولى ينضم مراقبون لبنانيون وعراقيون إلى محادثات نور سلطان ونتوقع أن يؤدي ذلك إلى إدراج مراقبين وزيادة مستوى مشاركة جيران سوريا في عملية التسوية وسيسمح بمزيد من ​النقاش​ الجوهري لقضايا مثل عودة ​اللاجئين السوريين​، وإقامة العلاقات التجارية والاقتصادية، وتطبيع علاقات دمشق مع الشركاء العرب".

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كانت هذه تفاصيل خبر زاخاروفا: إشراك دول عربية جديدة بمحادثات أستانا حول سوريا هو أمل الوصول لتسوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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