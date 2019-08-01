نائب وزير الخارجية الياباني: طوكيو تسعى إلى توسيع دائرة التعاون مع إيران

لفت نائب وزير الخارجية الياباني كنجي يامادا خلال اجتماعه مع نائب وزير الخارجية الإيراني ​عباس عراقجي​ في العاصمة ​طهران​ إلى أن "​طوكيو​ تتطلع إلى زيادة التعاون مع ​الجمهورية​ الإسلامية الايرانية في مختلف المجالات"، واصفاً الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الياباني ​شينزو ابي​ لايراني بالايجابية، مرحبا بـ"حسن نوايا ​الحكومة اليابانية​ لتعزيز العلاقات بين البلدين والحد من التوتر في ​الشرق الأوسط​ واستعرض موقف طهران من ​الاتفاق النووي​".

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