وزير ايراني: الامن الايراني يكافح الارهاب جذريا

اكد وزير الامن الايراني ​محمود علوي​ ان "وزارة الامن تكافح الارهاب بصورة جذرية"، منوهاً الى ان "كوادر الامن قد قاموا بعدة عمليات في اطار مكافحة ​التجسس​"، مشيراً إلى ان "وزارة الامن لها الكلمة الاولى في مجال ​مكافحة الارهاب​".

ولفت إلى "اننا نشهد اليوم انقطاع نفس الارهابيين وكلما انقطع نفسهم قلما ينجحون في تنفيذ عمليات ارهابية ولكن لا ينبغي ايضا اعتبار الارهاب منتهيا في اي وقت من الاوقات"، مؤكداً أنه "لاشك ان وزارة الامن تكافح الارهاب بصورة جذرية".