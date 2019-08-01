شرطة الهجرة الأميركية تضع وزيرا فنزويليا على لائحة للمطلوبين

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وضعت شرطة الهجرة الأميركية وزير الصناعة الفنزويلي طارق العيسمي المتهم بالاتجار المخدرات، على لائحتها لأكثر الهاربين المطلوبين، مشيرة الى أنه مطلوب بتهمةالاتجار الدولي بالمخدرات.
وأوضحت في بيان أنه "في مهامه السابقة، كان يشرف أو يسيطر جزئياً على شحنات المخدرات التي تزن أكثر من ألف كيلوغرام والمرسلة من فنزويلا وكانت وجهة بعضها النهائية المكسيك أو الولايات المتحدة".
ويواجه طارق العيسمي الذي يشغل أيضاً منصب نائب الرئيس، احتمال السجن ثلاثين عاماً في هذه التهم.
واستنكر العيسمي ما وصفه بأنه "حيلة قذرة"، وقال إنّه موال لنظام الرئيس نيكولاس مادورو، مضيفا "اتهمونا بما أردتم سننتصر".
وأدرِج العيسمي في شباط2017 على لائحة واشنطن لتجار المخدرات. ثم اتهم بالالتفاف على العقوبات، خصوصاً عبر استخدام طائرات خاصة تابعة لشركات أميركية للسفر. والاتهام الأميركي الذي وجّه إليه في آذار هو الأول من نوعه بالنسبة إلى وزير فنزويلي منذ بداية الأزمة السياسية في فنزويلا.
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