الشرطة السعودية: ضبط عصابة لتهريب الأموال إلى الخارج

أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض عن "ضبط عصابة قوامها 5 أشخاص من الجنسية البنغالية، عقب متابعة أمنية لجرائم تهريب الأموال وتعقب مرتكبيها"، مشيراً إلى أن "أعمار المتهمين تتراوح بين العقدين الثالث والرابع".

ولفت إلى أن "عملية إلقاء القبض جاءت بعد توفر الدلائل على تورطهم في عمليات جمع الأموال وتحويلها إلى خارج ​السعودية​ بطرق غير نظامية، وضبط في حوزتهم مبالغ نقدية مجهولة المصدر تبلغ 97 ألف ريال و18 ألف ​دولار​ أمريكي ومصوغات ذهبية"، مضيفاً "تقرر توقيف المتهمين واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم".