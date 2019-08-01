أبلغت مصادر "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" إلى صحيفة "الجمهورية"، أنّ "وزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​ الّذي زار رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ موفدًا من رئيس "الحزب التقدمي" ​وليد جنبلاط​، ناقل إليه رفض الأخير للصيغة المقترحة بملف حادثة ​قبرشمون​". ولفتت إلى أنّه "تمّ تأجيل زيارة المدير العام للأمن العام اللواء ​عباس ابراهيم​ لجنبلاط الّتي كانت مقرّرة ليل أمس، إلى وقت لاحق"، مؤكّدةً أنّ "المعالجات عادت إلى نقطة الصفر، لأنّ إحياء ما كان مرفوضًا من المقترحات لم يكن منطقيًّا على الإطلاق".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر التقدمي للجمهورية: جنبلاط رفض الصيغة المقترحة بملف قبرشمون والمعالجات عادت لنقطة الصفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.