فصيلة الضنية توقف ثلاثة أشخاص وتضبط بحوزتهم كمية من المخدّرات

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "بتاريخ 21/7/2019 ورد اتصال هاتفي الى مركز فصيلة الضنيّة في وحدة الدرك الإقليمي، مفاده وجود ثلاثة أشخاص -تبدو عليهم حالة ​السكر​ الظاهر- على متن ​سيارة​ مشبوهة مركونة في بلدة "الخرنوب". على الفور توجهت دوريتان من الفصيلة الى المحلة وعمل العناصر على توقيف المشتبه بهم، وهم كل من: س. ف. (مواليد عام 2001، لبنانية) عثر بحوزتها على كيسَين يحتويان على ​حشيشة الكيف​. ل. ي. (مواليد عام 1995، لبناني) عثر بحوزته على /3/ حبات "​كبتاغون​" المخدّرة. ع. ب. (مواليد عام 1998، سوري)".

وأوضحت المديرية أنه "بتفتيش السيارة، جرى ضبط كميات كبيرة من المغلفات التي تحتوي على أنواع مختلفة من المخدرات. أودع الموقوفون ​مكتب مكافحة المخدرات​ الإقليمي في ​الشمال​، للتوسع بالتحقيق معهم، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص".