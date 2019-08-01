فصيلة الضنية توقف ثلاثة أشخاص وتضبط بحوزتهم كمية من المخدّرات

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه "بتاريخ 21/7/2019 ورد اتصال هاتفي الى مركز فصيلة الضنيّة في وحدة الدرك الإقليمي، مفاده وجود ثلاثة أشخاص -تبدو عليهم حالة السكر الظاهر- على متن سيارة مشبوهة مركونة في بلدة "الخرنوب". على الفور توجهت دوريتان من الفصيلة الى المحلة وعمل العناصر على توقيف المشتبه بهم، وهم كل من: س. ف. (مواليد عام 2001، لبنانية) عثر بحوزتها على كيسَين يحتويان على حشيشة الكيف. ل. ي. (مواليد عام 1995، لبناني) عثر بحوزته على /3/ حبات "كبتاغون" المخدّرة. ع. ب. (مواليد عام 1998، سوري)".
وأوضحت المديرية أنه "بتفتيش السيارة، جرى ضبط كميات كبيرة من المغلفات التي تحتوي على أنواع مختلفة من المخدرات. أودع الموقوفون مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في الشمال، للتوسع بالتحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختص".
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