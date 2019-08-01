لجنة الشؤون الخارجية أقرت مشروع قانون يتعلق بابرام اتفاقية بين لبنان والوكالة الفرنسية للتنمية

أقرت ​لجنة الشؤون الخارجية​ في جلستها التي انعقدت اليوم برئاسة النائب ​ياسين جابر​ مشروع قانون يتعلق بابرام اتفاقية بين ​لبنان​ و​الوكالة الفرنسية للتنمية​ من أجل تمويل مشروع ​المياه​ الرائد في نهر قاديشا.

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