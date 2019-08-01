الجيش:توقيف فلسطيني في محلة سيروب صيدا بجرم اطلاق النار واصابة شخصين

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ في بيان أن "دورية من ​مديرية المخابرات​ أوقفت في محلة سيروب ــ صيدا، الفلسطيني محمد عبد الهادي جنزوري، لإقدامه بتاريخ 12/6/2018 في صيدا وعلى أثر خلافات حول تشغيل مولدات كهربائية، على ​إطلاق النار​ من سلاح حربي باتجاه الفلسطينيَيْن مصطفى شحادة و​أحمد الصالح​ ما أدى إلى إصابتهما. بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف ​القضاء​ المختص".

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