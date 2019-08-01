سعد بحث مع المحاربين القدامى الظلم الذي لحق بالعسكريين المتقاعدين بسبب الموازنة

بحث الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، في مجلس النواب، مع وفد من الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى برئاسة العميد الركن مارون خريش وعضوية: العميد الركن خليل جبيلي، عدنان فقيه، عدنان جعيد، وعلي حمادي، "في الظلم الذي حل بالعسكريين المتقاعدين بسبب الموازنة التي فرضت ضريبة تصاعدية على معاشات التقاعد، وفرضت اقتطاعا شهريا من رواتب العسكريين ومعاشات تقاعدهم لزوم الطبابة والاستشفاء والمساعدات الاجتماعية".
وجرى ايضا "البحث في تقديم دعوى طعن الى المجلس الدستوري بالمواد 23و 48 و81 من قانون الموازنة، وهي المواد التي تطاول حقوق العسكريين وتخالف الدستور من حيث المساواة بين اللبنانين وازدواجية الضريبة".
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