سعد بحث مع المحاربين القدامى الظلم الذي لحق بالعسكريين المتقاعدين بسبب الموازنة

بحث الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​، في ​مجلس النواب​، مع وفد من الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى برئاسة العميد الركن ​مارون خريش​ وعضوية: العميد الركن خليل جبيلي، عدنان فقيه، عدنان جعيد، وعلي حمادي، "في الظلم الذي حل ب​العسكريين المتقاعدين​ بسبب الموازنة التي فرضت ضريبة تصاعدية على معاشات التقاعد، وفرضت اقتطاعا شهريا من رواتب العسكريين ومعاشات تقاعدهم لزوم الطبابة والاستشفاء والمساعدات الاجتماعية".

وجرى ايضا "البحث في تقديم دعوى طعن الى ​المجلس الدستوري​ بالمواد 23و 48 و81 من ​قانون الموازنة​، وهي المواد التي تطاول حقوق العسكريين وتخالف الدستور من حيث المساواة بين اللبنانين وازدواجية الضريبة".