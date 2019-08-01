العثور على رسالة مبايعة لداعش وأسلحة في فرنسا

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



باريس: عثر على رسالة مبايعة لتنظيم الدولة الاسلامية وأسلحة في اطار تحقيق يطاول ثلاثة رجال بينهم اثنان في السجن بتهمة التخطيط لتنفيذ اعتداء في فرنسا، كما افادت الخميس مصادر قريبة من الملف.

وذكر احد المصادر انه عثر على الرسالة بحوزة الشخص غير المسجون. وافاد مصدر آخر ان احد المسجونين كتب الرسالة.

وقالت المصادر انه تم ضبط ايضا اسلحة "قديمة".

والجمعة، وجه اتهام الى ثلاثة رجال بتهمة "الانتماء الى عصابة اجرامية ارهابية" وسجنوا للتخطيط لاعتداء. ولم يحدد هؤلاء هدفا لكنهم اشاروا الى امكان التعرض لحارس في السجن بحسب مصادر قريبة من الملف.

وقالت المصادر إن احد الموقوفين هو زكريا الشاذلي (31 عاما) الذي حكم عليه بالسجن ست سنوات في كانون الثاني/يناير 2016 لبقائه ستة اشهر في سوريا مطلع 2014.

Advertisements

وكان هذا الرجل انضم الى صفوف مجموعة جهادية تابعة للقاعدة. وبعد ان بقي ستة اشهر في سوريا كما قال خلال محاكمته، ساعده والده على مغادرة هذا البلد الى بريطانيا حيث اعتقل في حزيران/يونيو 2014 أي قبل اعلان "الخلافة".

وخلال محاكمته في فرنسا اوضح انه اصبح متطرفا وتوجه الى سوريا "لمساعدة" السكان في مواجهة "الفظاعات" التي ارتكبها الرئيس بشار الاسد بحق المدنيين. ومطلع 2016 حكم عليه بالسجن ست سنوات.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان" فان "العقل المدبر" للمجموعة رجل مسجون في ال27 اعتنق الاسلام وحكم عليه بتهمة "تشجيع الارهاب".

وقالت الصحيفة إنه نقل ثلاث مرات على الاقل الى سجن مختلف بسبب وقوع حوادث وتعرف على المشتبه بهما في السجن.

والمتهم الثالث في ال42 خرج من السجن مطلع السنة بحسب الصحيفة.