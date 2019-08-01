شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة بن لادن والدور الغامض فى إدارة تنظيم القاعدة.. ذراع أيمن الظواهرى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد من جديد، اسم "بن لادن" إلى صدارة المشهد مرة أخرى، وذلك بعدما أعلن مسئولون أمريكيون اعتقادهم بأن حمزة بن لادن، نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق قد قتل عن عمر ثلاثين عاما، دون أن يقدموا تفاصيل عن الكيفية التى توفى بها، الأمر الذى يثير تساؤلات كثيرة، منها هل سيتأثر تنظيم القاعدة بموت نجل زعيم تنظيمه؟ وهل كان لحمزة بن اسامه بن لادن مهام داخل تنظيم القاعدة ستؤول لغيره بعد رحيله؟.

أجاب على تلك التساؤلات الشيخ نبيل نعيم مسئول تنظيم القاعدة فى مصر فترة التسعينيات وكان مشهورا باسم "ذراع أيمن الظواهرى" قائلا :" عندما كنت منتميا لتنظيم القاعدة كان حمزة بن لادن طفل صغير جدا".

وأضاف فى تصريحات لـ"الخليج 365": "حمزة بن لادن لم يكن له أى دورا فى إدارة تنظيم القاعدة، ولكن القائمين على إدارة التنظيم وضعوه على رأس التنظيم ليكون أسما جاذبا لتمويلات التى يعتمدون عليها".. مضيفًا: "حمزة بن لادن وجوده فى التنظيم عبارة عن أسم من أجل الحصول على التمويل".

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وعن ماذا تبقى من تنظيم القاعدة، قال "نعيم":" التنظيم القاعدة أصبح غير مؤثر، وظهور داعش أثر عليه كثيرا، لأن داعش أصبح يحصل على كل التمويلات".

وأوضح أن آخر وجود لتنظيم القاعدة كان من خلال جبهة النصرة في سوريا، والذى كان يتزعمه أبو أنس نجل عبد الله عزام، و حصل وقتها على 30 مليون دولار لكنه أنشق على التنظيم، مشيرا إلى ان أيمن الظواهرى لازال متواجد فى التنظيم.