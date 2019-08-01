أمين الاتحاد العربى للتحكيم: الوساطة تتميز بالسرية والسرعة فى إنهاء النزاع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سمير زبدية، الأمين العام للاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، إن التحكيم والوساطة هي الوسيلة الودية لفض المنازعات التي قد تنشأ بين رجال الأعمال والمؤسسات وحتى الدول، لما يتمتع من مزايا عديدة منها السرية المطلقة، السرعة في انهاء النزاع، والكلفة الأقل مقارنة بالتقاضي، كما أن القرار يصدر بشكل بات، ويوضع حيز التنفيذ.
وأضاف زبدية خلال كلمة له فى المؤتمر السنوى الذى يعقده الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار بالتعاون مع مركز الدراسات والتدريب والاستشارات بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن الاتحاد يهدف ليكون له دورا مهما في التحكيم والحد من إحالة النزاعات المالية في الوطن العربي إلى الجانب الأجنبي، متابعا: "منذ تأسيس الاتحاد أنجز الكثير من الأمور، منها لوائح وأنظمة وقواعد المحكمة العربية الاقتصادية، ومركز الوساطة، ووقع بروتوكول مبدئي مع الصين، وتم دعوتنا لزيارة الصين خلال العام الحالي لتوقيع البروتوكول النهائي، إضافة لاتصالات مع عدة مراكز تحكيم دولية".
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