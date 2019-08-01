شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سعودى: فرض عقوبات على جواد ظريف يؤكد استهداف أمريكا للنظام الإيرانى بأكمله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد الزعتر، المحلل السياسى السعودى، أن فرض عقوبات أمريكية على وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف والتي تأتي بعد شهر من فرض عقوبات على المرشد الإيراني، هي خطوة أرادت الولايات المتحدة من خلالها التأكيد انها لا تسعى لإضعاف تيار أو جناح داخل النظام الإيراني بل تستهدف إضعاف النظام الإيراني بأكمله.

وأضاف المحلل السياسى السعودى، أن إيران تتعامل مع الضغوط الدولية بتقاسم الأدوار بينما ينتهج الحرس الثوري لغة التهديد، ينتهج التيار الإصلاحي لغة الدبلوماسية لتلطيف الأجواء، فرض عقوبات أمريكية على وزير الخارجية الإيراني بعد شهر من فرض العقوبات على المرشد الإيراني صفعة أمريكية لمسلسل تقاسم الأدوار الإيراني.

وتابع خالد الزعتر: فرض عقوبات أمريكية على وزير الخارجية الإيراني يجعل منه خارج أي مفاوضات أو إتفاق جديد ، منذ فترة وجواد ظريف مجرد حضور ليس له فاعليه ، العقوبات الأمريكية التي إستهدفت جواد ظريف بجانب فشله في الحفاظ على ثبات الموقف الأوروبي داعماً لإيران سيجعله خارج الدبلوماسية الإيرانية عما قريب.