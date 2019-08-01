شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: نوفر رعاية كاملة للحجاج ونراعى المرضى..و 16 ألف طن أدوية لخدمة البعثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور علاء عيد، مستشار وزير الصحة للطب الوقائى بوزارة الصحة، إن بالتنسيق مع الجهات المعنية تم وضع منظومة صحية متكاملة لحجاج بيت الله بالعام الجارى، بداية من عمل التطعيمات والكشوفات اللازمة فى ظل الإجراءات الخاصة بالحصول على تأشيرة الحج.

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، اليوم الخميس، لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لموسم الحج.

وأكد "عيد" أن المنظومة الصحية للحج، التى تبدأ من الكشوفات والتطعيمات فى ظل إجراءات الحصول علي التأشيرة تنتهى بعد 3 أسابيع من عودة الحجاج من المملكة العربية السعودية، قائلا: "نطمئن علي الحجاج منذ بداية إجراءات الحصول علي التأشيرات حتي بعد العودة بـ3 أسابيع، وخلال هذه المدة الزمنية يتم توفير الإطارات الوقائية والعلاجية، فالوقائية من خلال النصائح سواء في البطاقات الصحية أو المطارات أو عبر الطائرات والسفن، وأيضا داخل الفنادق والمقرات بالسعودية، والعلاجية علي الأراضي السعودية، حيث تم إنشاء 24 عيادة بمكة و3 بالمدينة المنورة، بتوفير كافة الأطقم الطبية بمختلف التخصصات المطلوبة، وشحنا 16.5 ألف طن أدوية مطلوبة للحجاج المصريين فى السعودية".

Advertisements

ولفت ممثل وزارة الصحة إلى أن الخدمة الصحية الوقائية والعلاجية على مستوى عالى، وجميعها بالمجان، مشيرا إلى أنه تم وضع اعتبار جميع الأمراض، ومراعاة مرضى الفشل الكلوى، فتم التنسيق معهم وإخطارهم بالأماكن المنوط بهم الغسيل بها والتوقيتات المطلوبة، وأيضا مرضي السرطان تم التنسيق بشأنهم من أجل العلاج الخاص به، مؤكدا على أنه تمت مراعاة ظروف جميع المرضي وحاجاتهم للعلاج والإطارات الوقائية الخاصة بهم وجميع ذلك بالمجان.

وأضاف أن عناوين العيادات والإرشادات الصحية تم التنسيق بشأنها مع البعثات المصرية، مع الإخطار بكافة المحظورات التى طلبتها المملكة العربية السعودية بشأن اصطحاب بعض الأِشياء المخالفة للقواعد، وفى حالة الحاجة لذلك، يكون مع الحاج جواب بشأن ذلك، مشيرا إلي أن المنظومة الصحية الخاصة بموسم الحج كاملة والأطقم الخاصة بها وصلت السعودية قبل وصول الحجاج وعلي استعداد للتعامل مع أي حالة.

وتابع: "بعد عودة الحاج يتم متابعتهم لمدة 3 أسابيع حفاظا عليهم من التعرض لأى من أنواع العدوى أو ماشابه ذلك"، مؤكدا على أن الإطارات الوقائية والعلاجية بالمنظومة الصحية لحاج بيت الله على ما يرام.