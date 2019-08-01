منشق عن الإخوان: عناصر لجانهم الإلكترونية يتقاضون رواتب مقابل المنشور والتعليق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عماد أبو هاشم القاضى، المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، أن الجماعة تتاجر بالدين، وتفعل أى شيء من أجل الحصول على تمويلات من الخارج، مشيرًا إلى أن لجانهم الإلكترونية تختفى وتخرس عندما يتم فضح الجماعة الإرهابية.
وتساءل "أبو هاشم" فى كلمة عبر صفحته على الفيسبوك: "متى يقلع الإخوان عن عبادة أرباب التمويلات الأجنبية ويعتنقون الإسلام كدينٍ لا كوظيفةٍ أو مهنةٍ أو حرفةٍ أو بضاعةٍ يتاجرون فيها؟.
وأضاف: "على أحبار الإخوان أن ينصحوا أبناء عشيرتهم بالإكثار من زراعة شجر الغرقد هذه الأيام ، يمكنهم الاستعانة بصديق من تل أبيب أو من أصفهان".
كما تساءل :"أين لجان الإخوان ؟ ما الذى أخرسهم ؟ لماذا لا يعلقون بضمير مقابل ما يتقاضونه من رواتب و أجور ؟ و بالمناسبة كيف يتعامل التنظيم معهم ماليا ؟ هل يحاسبهم بالشهر أم بالمنشور أم بالتعليق ؟".
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