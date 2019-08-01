شكرا لقرائتكم خبر عن المواطن محمد الوحش: سألت الرئيس عن اكتشافات الغاز ولم أتوقع عرض سؤالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد الوحش، أحد المواطنين الذى سجل سؤال بالمؤتمر السابع للشباب، بشأن اكتشافات الغاز، فى منطقة البحر الأبيض المتوسط، وعلاقة مصر بالدول المحيطة، واهتمامات مصر بقطاع البترول بشكل عام، وكيف ستتحول مصر لمنطقة إقليمية؟

ولفت الوحش، إلى أنه سجل السؤال ولم يتوقع الإجابة، وحينما تم عرضه ضمن الأسئلة التى أجاب عليها رئيس الجمهورية لم يتوقع أن تكون هناك استفاضة فى الرد من قبل القيادة السياسية، لافتا إلى أن الرئيس تحدث بشكل مفصل واجاب عن كافة التساؤلات والاستفسارات فى هذا الصدد، ولم يترك نقطة إلا وتحدث عنها بكل شافية ومصداقية تامة.

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ولفت الوحش، إلى أن هذه الاكتشافات ستحول مصر لمركز اقليمى للطاقة، وهناك من كان يشكك فى هذا الأمر، ولكن بعد عرض كافة التفاصيل أصبحت الأمور واضحة وجلية ولم يعد هناك فرصة للتشكيك من قبل البعض، موضحا أن هناك من يروج أيضا ان الأسئلة التى يتم الإجابة عنها فى مؤتمرات الشباب تكون تلك البعيدة عن التشابك، ولكن طبيعة الأسئلة التى تمت الإجابة عنها تؤكد أن الرئيس يقتحم الملفات الشائكة، والأسئلة ليست معده مسبقا.

وأوضح محمد الوحش، أن مؤتمرات الشباب تهدف لخلق جيل جديد واعى لدية القدرة على صناعة القرار، كما انها تساهم فى خلق جو ملئ بالإيجابية بين القيادة السياسية والشباب، مطالبا الشباب ببذل مزيد من الجهد والعمل، والمشاركة الفعالة، وعدم الالتفات الشائعات.