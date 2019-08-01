شكرا لقرائتكم خبر عن الجارالله : ما رأى قناة الجزيرة فى التفجيرات التى إرتكبها الحوثيين فى "عدن"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر الكاتب الكويتى، أحمد الجار الله، تجاهل قناة الجزيرة القطرية للأعمال الإرهابية التى تمارسها مليشيات الحوثيين فى اليمن، والتفجيرات الدموية التى ترتكبها ضد الشعب اليمنى. وقال الكاتب الكويتى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": مارأي قناه الجزيرة ورعاتها في التفجيرات الدمويه في عدن والتي اعترف الحوثيين أنهم هم من فعلها بسلاح إيراني . Advertisements ووجه أحمد الجار الله، سالة إلى قناة الجزيرة القطرية ، التى وصفها بقناة الفتن: من رأى قناة الفتن من يقتل المدنيين السعودية أو إيران والحوثيين؟

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