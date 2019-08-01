شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة نقيب محامى شمال أسيوط والعزاء بالقوصية مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي، اليوم الخميس، محمود درويش، نقيب محامى شمال أسيوط، إثر أزمة صحية تعرض لها، أمس الأربعاء، دخل على إثرها العناية المركزة، وشيعت الجنازة اليوم عقب صلاة الظهر من مسقط رأسه بالقوصية.
ومن المقرر أن يقام عزاء الفقيد مساء اليوم فى سرادق من أمام مسجد الشيخ نجيب بالقوصية.
وفى السياق ذاته، نعت نقابة المحامين، نقيبا وأعضاء، الفقيد، داعية المولى عز وجل أن يتقبله في رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.
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