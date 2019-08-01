ابتداء من اليوم…الوزراء يخرجون في عطلة والتعديل الحكومي يحرم العثماني من الراحة

في الوقت الذي خرج وزراء عدد من القطاعات الحكومية في عطلة، ابتداء من اليوم الخميس، ينتظر أن يحرم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني من عطلته السنوية، بسبب التعديل الحكومي الذي دعا له الملك محمد السادس.

وفي خطابه بمناسبة عيد العرش، دعا الملك محمد السادس رئيس الحكومة، لأن يرفع له قبل الدخول السياسي المقبل أسماء جديدة لشغل مناصب حكومية ومناصب عليا في الدولة، وذلك “لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق”.

وفي ذات السياق، لم يبدأ سعد الدين العثماني رئيس الحكومة اتصالاته بزعماء الأغلبية الحكومية، للتشاور حول الأسماء التي ينتظر أن يقدمها للملك قبل شهر أكتوبر، فيها أكدت مصادر أن العثماني سيبدأ اتصالاته مباشرة بعد عودته من العاصمة الموريتانية نواكشوط، والتي حل بها مساء أمس الخميس، بتكليف من الملك، لتمثيله في حفل تنصيب الرئيس الجديد محمد ولد الغزواني.

يشار إلى أنه بسبب العطلة الوزارية، تعطل عمل عدد من اللجان التي تم إحداثها منها لجنة البحث عن حل لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان المقاطعين للدروس منذ شهر مارس الماضي، حيث علقت اللجنة منذ آخر اجتماع لها الأسبوع الماضي أشغالها إلى حين شهر شتنبر المقبل، وهو ما رآه الطلبة استخفاف بمصير الآلاف منهم الذين بات مصير عامهم الدراسي غير معروف، بسبب عدم اجتيازهم لامتحانات آخر السنة.