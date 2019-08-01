الرجاء يطرح تذاكر مباراته الودية أمام ريال بيتيس

أعلن فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، عن موعد طرح تذاكر مباراته الودية التي ستجمعه بريال بيتيس الإسباني، الأحد القادم، بالمركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء.

وستكون تذاكر اللقاء المذكور متوفرة أمام جمهور الفريق الأخضر، ابتداء من صباح غد الجمعة، بداية من الساعة التاسعة صباحا، وذلك في أربع نقط للبيع، يتقدمها المركب الرياضي محمد الخامس، ومركب الفريق بالوازيس، وملعب تيسيما، ثم ملعب الصخور السوداء.

وحددت إدارة الفريق البيضاوي أثمنة التذاكر في 50 درهما للمدرجات المشكوفة، و100 درهم للمدرجات المغطاة، ثم 300 درهم للمنصة الشرفية، علما أن الرجاء أطلق خدمة بيع التذاكر عبر الأنترنيت، ناهيك عن بطائق الاشتراك التي ستمكن أصحابها من متابعة المباراة.

يذكر أن لقاء بيتيس هو سابع محطة إعدادية للنسور الخضر، بعد فوزهم على رجاء بني ملال وجمعية سلا، وأولمبيك خريبكة وهلال تراست، ثم تعادلهم أمام ليغانيس الإسباني، وخسارتهم ضد أولذهام الإنجليزي.