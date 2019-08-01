بعد الدعم الروسي..اتهامات لوزير الداخلية الإيطالي بتلقي دعم مغربي قيمة 150 ألف أورو بطريقة غير شرعية

وجد ماتيو سالفيني، نائب رئيس وزراء إيطاليا ووزير الداخلية، نفسه وسط دوامة انتقادات، بسبب شبهة تلقي حزبه لمبلغ مالي يقدر بـ150 ألف أورو من المغرب بطريقة غير شرعية، وهو ما أماطت عنه اللثام صحيفة ” Il Fatto Quotidiano”.

ونقلت وكالة سبوتنيك، أن وسائل الإعلام الإيطالية كشفت عن قضية التمويلات المفترضة للسياسي الإيطالي، كما أوضحت أن سالفيني وأقرب مقربيه كيانلوكا سافوان تورطا بشكل مباشر في العملية، موردة تفاصيل لقاء له مع شخصية مغربي في باريس تسلم منها مبلغ 150 ألف أورو، وتم في ذات اللقاء الذي احتضنه فندق بالعاصمة الفرنسية، تحديد لائحة بأسماء الشركات الإيطالية التي ستوقع عقودا في المغرب.

ويضيف المصدر ذاته، أن السلطات الإيطالية لا زالت تلتزم الصمت تجاه هذه الاتهامات الجديدة الموجهة لنائب رئيس الوزراء، غير أن سالفيني، في آخر خرجاته الإعلامية، دافع عن نفسه، ونفى تلقيه لدعم روسي لحزبه، حيث قال ساخرا إنه لم يأخذ من موسكو سوى دمى لابنته، داعيا من يقول العكس لتقديم أدلته، غير أنه لم يعلق على ما أشيع عن تلقيه لدعم من المغرب.

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