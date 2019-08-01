أوناجم يودع الوداد بنسخ رسالة بنشرقي الوداعية لمكونات الهلال السعودي – صور

ودع محمد أوناجم اللاعب السابق للوداد الرياضي، والمنتقل حديثا إلى الزمالك المصري، الفريق الأحمر، برسالة تتضمن عبارات الشكر والاحترام لكل مكونات بطل المغرب.

واكتفى أوناجم بنسخ ما كتبه زميله السابق في الوداد، أشرف بنشرقي الذي سيجاوره أيضا في الزمالك، عندما ودع فريق الهلال السعودي، مع وضع اسم الوداد مكان الهلال.

وسرعان ما تناقلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ما قام به أوناجم، إذ سخر البعض منها من نسخه حرفيا الرسالة الوداعية لبنشرقي، وكأنه لا يجيد كتابة كلمات قليلة لتوديع جمهور ومسؤولي الفريق البيضاوي.

يذكر أن الزمالك المصري، قدم أمس الأربعاء، الثنائي المغربي أوناجم وبنشرقي، من بين 9 لاعبين تعاقد معهم الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.