هدم العراقيب للمرة 148

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدمت وحدات "يوآف" التابعة لسلطة تطوير النقب، اليوم الخميس، قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالتهجير في النقب، للمرة 148، وتركت أهلها في العراء.

واقتحمت الشرطة الإسرائيلية بقوات معززة، القرية، دون اصطحاب جرافات وآليآت الهدم، وقامت بهدم خيام الأهالي باستخدام سيارات الدفع الرباعي التابعة لوحدة "يوآف".

وغادرت قوات الهدم القرية بعد التأكد من هدم كل الخيام التابعة للأهالي، وإتلافها ودفعها وإلقائها في الوادي المحاذي للقرية.

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وقال أحمد هلال أبو مديغم، من سكان العراقيب في حديث لـ"عرب 48"، إن "فاشية الشرطة الإسرائيلية تتصاعد مع كل اقتحام لها لقرية العراقيب، وتتعامل معنا بحقد دفين وبعنجهية لا علاقة لها بالعمل المهني وتطبيق القانون، بل من دوافع انتقامية بحتة وهذا ما فعلوه اليوم".

وكانت قوات الهدم الإسرائيلية قد اقتحمت قرية العراقيب وشردت سكانها للمرة الـ147 على التوالي، الأسبوع الماضي، واعتقلت الشرطة خلال الاقتحام شيخ العراقيب، صياح الطوري.

ولم تتوقف الملاحقة السياسية لأهالي العراقيب خلال الأيام الماضية، حيث استدعت السلطات عدة مواطنين من القرية للتحقيق، منهم عزيز الطوري ووالدته وزوجته وسليم الطوري وغيرهم.