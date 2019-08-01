وفد إماراتي رفيع المستوى يشارك في تنصيب "الغزواني" رئيسا لموريتانيا

شارك وفد إماراتي رفيع المستوى، برئاسة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، في حفل تنصيب الرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني بنواكشوط.

وأدى الرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد الغزواني، اليمين أمام المجلس الدستوري، في حفل تنصيب رسمي اليوم.

كان وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، قد استقبل وزير التسامح الإماراتي، لدى وصوله إلى العاصمة نواكشوط.





الحفل جاء بحضور مكتب الجمعية الوطنية ومكتب مجلس الشيوخ ورئيس المحكمة العليا، والعديد من ممثلي الدول الشقيقة والصديقة لموريتانيا بينها الإمارات والمنظمات الإقليمية والدولية.

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وبدأت مراسم أداء الرئيس للقسم، بقراءة عضو المجلس الدستوري مريم دشق نص مداولة نتيجة الانتخابات الأخيرة التي أسفرت عن فوز الغزواني بالرئاسة.

وتبع ذلك إعلان رئيس المجلس الدستوري جالو ممادو باتيا، الغزواني رئيسا جديدا لموريتانيا، داعيا إياه إلى أداء القسم.





ثم وشح رئيس المجلس الدستوري الموريتاني جالو ممادو باتيا رئيس الجمهورية ولد الشيخ الغزواني بالوسام الكبير في نظام الاستحقاق الوطني الموريتاني، قبل عزف النشيد الوطني، وإلقاء الغزواني أول خطاب له بصفته رئيسا لموريتانيا.

ويمثل تنصيب "الغزواني"، حدثا بارزا في الحياة السياسية للبلاد، كخطوة هي الأولى من نوعها تنتقل فيها السلطة بين رئيسين منتخبين، وتتم في حضور المدعوين الوطنيين من الشخصيات السياسية والعسكرية في موريتانيا، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في البلاد، إلى جانب الشخصيات الاعتبارية، ورؤساء الأحزاب وممثلي هيئات المجتمع المدني.



