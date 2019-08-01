وفد دولة الإمارات يشارك في حفل تنصيب الرئيس الموريتاني الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدى الرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد الغزواني، اليمين أمام المجلس الدستوري، في حفل تنصيب رسمي الخميس.‎ الحفل جاء بحضور مكتب الجمعية الوطنية ومكتب مجلس الشيوخ ورئيس المحكمة العليا، والعديد من ممثلي الدول الشقيقة والصديقة لموريتانيا بينها الإمارات والمنظمات الإقليمية والدولية. وشارك وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في حفل تنصيب الرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني برئاسة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.

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