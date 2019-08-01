سفير الإمارات بالسعودية: سنبقى يداً بيد بحكمة القيادتين

أكد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الإمارات لدى السعودية أن البلدين سيظلان يدا بيد، بحكمة القيادتين ووحدة الشعبين الشقيقين.

واختتم الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان تغريدته بالمشاركة في هاشتاق "#الإمارات_تحب_السعودية".

وكان الشيخ شخبوط بن نهيان، قال في تصريحات سابقة، إن "الإمارات والسعودية تواصلان العمل جنباً إلى جنب في مسيرتهما المشتركة، نحو تحقيق مزيد من التقدم والازدهار لشعبيهما".

وبيّن السفير الإماراتي أن "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يوليان أهمية قصوى لتحقيق أعلى مستويات التعاون والتكامل بين البلدين، في إطار تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق رؤية الإمارات 2021 ورؤية المملكة 2030".





Advertisements

وتشهد العلاقات الإماراتية-السعودية نقلة نوعية في العديد من المجالات، وبتوجيهات قادة البلدين تمضي مسيرة التعاون بين البلدين نحو تعزيز الشراكة وتحقيق التكامل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، بما يسهم في تحقيق الخير والرفاهية لشعبي البلدين، ومواجهة التحديات في المنطقة.

مسيرة التعاون تم مأسستها عبر مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، الذي تم توقيع الاتفاق على إنشائه في مايو/أيار 2016، بحضور الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

على صعيد السياسة الخارجية، تتبنى الدولتان مواقف مشتركة إزاء القضايا العربية والخليجية والإقليمية والدولية؛ حيث تعمل الدولتان على تعزيز العمل العربي المشترك، وصون مسيرة مجلس التعاون الخليجي، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، والتصدي للتدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية، وتعملان على إيجاد حلول دائمة لأزمات ونزاعات المنطقة المختلفة.





تلك العلاقات النموذجية كانت محل استهداف بالتآمر دائما من تنظيم الحمدين الحاكم في قطر، وذراعه الإعلامية قناة "الجزيرة" وأخواتها، خصوصا منذ أن أعلنت الدولتان مع مصر والبحرين قطع العلاقات مع قطر قبل عامين، وأصبحت محاولة إثارة الفتنة بين البلدين وترويج الشائعات.

وأطلق المغردون من السعودية والإمارات هاشتاقات تصدرت الأكثر تداولا عبر البلدين في مظاهرة حب مشتركة كان أبرزها "#السعودية_تحب_الإمارات، و#السعودية_تكتشف_شهامة_الإمارات، و#الإماراتي_والسعودي_قلب_واحد، و#الإمارات_تحب_السعودية"، ردا على محاولات إعلام "الحمدين" وذبابه الإلكتروني، الإساءة للعلاقات بين البلدين وإثارة الفتنة بينهما عبر هاشتاقات مسيئة وشائعات مضللة.