سفير السعودية باليمن: الحوثي وداعش والقاعدة "إخوة الإرهاب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصف محمد آل جابر السفير السعودي في اليمن، مليشيات الحوثي المدعومة من إيران وتنظيمي داعش والقاعدة بأنهم إخوة في الإرهاب يستحلون الدم ولا يعترفون بمفهوم الدولة أو القوانين.



وكتب السفير السعودي لدى اليمن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "إن الاستهداف المتزامن من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لأمن واستقرار العاصمة عدن مؤشر قوي لتوحد أهدافها مع أخواتها الإرهابيين في داعش وتنظيم القاعدة التي تستحل الدماء ولا تعترف بالدولة ولا بالقوانين ولا بحرمة الإنسان".

كان هجوم إرهابي مزدوج قد ضرب العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من أفراد الشرطة والجيش، ففي مديرية البريقة، قالت مصادر طبية، إن هجوما إرهابيا استهدف عرضا عسكريا، أسفر عن سقوط نحو 40 شهيدا وعشرات الجرحى، وكان من بين الشهداء، العميد منير اليافعي، قائد اللواء إسناد في الحزام الأمني، حيث كان في منصة العرض العسكري التي استهدفتها مليشيا الحوثي بطائرة مسيرة بدون طيار، وصاروخ باليستي.

ومن ناحية أخرى، قال مصدر طبي لـ"العين الإخبارية"، إن هجوما ثانيا استهدف مقر شرطة الشيخ عثمان في عدن، أوقع 5 شهداء وأكثر من 21 مصابا.