المقاومة الإيرانية تطالب بتصنيف روحاني ووزارة الاستخبارات إرهابيين

طالب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي يتخذ من باريس مقرا له، بإدراج الرئيس حسن روحاني ووزارة الاستخبارات في حكومته على لائحة العقوبات الأمريكية.

وأضافت المقاومة الإيرانية التي تمثلها منظمة مجاهدي خلق (معارضة) في بيان صحفي، الخميس، أن العقوبات بحق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تأتي بسبب دوره في تبرير القمع والتنكيل الذي يتعرض له الشعب داخل البلاد.

وأوضح البيان الصادر عن لجنة العلاقات الخارجية بالمقاومة الإيرانية، أن وزارة خارجية طهران تسهل من تصدير الإرهاب ونشر الحروب إقليميا.

وتطرق بيان المقاومة الإيرانية التي تتزعمها مريم رجوي، إلى أن جواد ظريف يفاخر بصداقته لشخصيات مثل قائدي مليشيا حزب الله اللبناني حسن نصر الله، وفيلق القدس قاسم سليماني المدرج على لائحة الإرهاب دوليا منذ عام 2011.

وأكد على ضرورة إدراج وزارة الخارجية الإيرانية، ورئيس البلاد حسن روحاني، فضلا عن كافة أركان مكتب المرشد علي خامنئي على قائمة الإرهاب.

واعتبر محمد محدثين، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمقاومة الإيرانية، أن ظريف وسليماني وجهين لعملة واحدة جانبها الآخر خامنئي، حيث ينحصر هدفهم الأساسي في استمرار حكم نظام ولاية الفقيه العامل الرئيسي في نشر الحروب والأزمات في المنطقة.

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وتابع محدثين، أن عهد ظريف وروحاني ومَن هم على شاكلتهم المدعين للاعتدال بشكل مزيف انتهي، مؤكدا أن العقوبات بحق وزير خارجية طهران تمثل ترجمة لأصوات المحتجين داخل إيران منذ مطلع العام الماضي.

ولفت إلى أن الشعب الإيراني يريد إسقاط النظام القمعي والإرهابي الحاكم برمته، حيث تعالت أصواتهم في الاحتجاجات مرارا بهتاف: "أيها الإصلاحي والأصولي.. انتهت اللعبة"، بحسب قوله.

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، إن الولايات المتحدة فرضت الأربعاء، عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وأكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أن واشنطن فرضت عقوبات على ظريف بموجب الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بفرض عقوبات على خامنئي.

وأضاف، أن واشنطن لا تعتبر وزير خارجية إيران نقطة الاتصال الرئيسية في المحادثات النووية المحتملة، وترغب في التواصل مع شخص له دور كبير في صنع القرار.

وتابع أن واشنطن ستضع شروطًا خاصة لرحلات ظريف الخارجية خاصة ما يتعلق بالأمم المتحدة، مشيراً إلى أنه نفذ أجندة خامنئي المتهورة.

يأتي ذلك بعد إعلان البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الإدارة الأمريكية ستستمر في ممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران حتى تتوقف عن رعاية الإرهاب.

والإثنين قبل الماضي، أقرت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على طهران شملت المرشد الإيراني علي خامنئي وعدداً من قادة مليشيا الحرس الثوري.