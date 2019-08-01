الان تتابع أمين عام “التعاون الإسلامي” يدين بشدة الهجوم على المرشح لنائب الرئاسة في أفغانستان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الهجوم الذي وقع يوم 28 يوليو 2019 على المقر السياسي لعمرو الله صالح، أحد المرشحين الاثنين لمنصب نائب الرئيس في انتخابات سبتمبر 2019 الرئاسية في جمهورية أفغانستان الإسلامية، وأودى الهجوم بحياة 20 شخصًا وخلف عشرات الجرحى الأبرياء.
وقدم الدكتور العثيمين، لأسر الضحايا ولحكومة أفغانستان وشعبها، داعيًا الله سبحانه بالشفاء العاجل للجرحى. وأعرب الأمين العام عن أمله في أن تجري الانتخابات في جو يسوده السلام، مؤكدا دعم منظمة التعاون الإسلامي الكامل لعملية السلام ، والمصالحة التي تقودها وتملك زمامها أفغانستان من أجل تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في أفغانستان.
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