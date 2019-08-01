شكرا لقرائتكم خبر عن موزمبيق: اتفاق تاريخي بين السلطة والمعارضة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وقع رئيس موزمبيق فيليب ميوسي وزعيم حركة التمرد «رينامو» أوسوفو موماد، اليوم (الخميس) اتفاق سلام تاريخي يهدف إلى وضع حد لعقود من الصراع بين السلطة وحركة التمرد السابقة التي أصبحت في ما بعد حزب المعارضة الرئيسي. ويأتي التوقيع عليه قبل حلول موعد الانتخابات العامة المرتقبة في أكتوبر.



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