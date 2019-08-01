شكرا لقرائتكم خبر عن تجمعات سياسية عربية تخوض الانتخابات الاسرائيلية بقائمة واحدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (القدس المحتلة) تقدم أربع تجمعات واحزاب عربية في إسرائيل مساء اليوم (الخميس) إلى لجنة الانتخابات المركزية قائمة واحدة لخوض الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر، في مسعى للحؤول دون فوز رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. وقال أمين عام «الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة» منصور دهامشة لفرانس برس : «سنقوم مساء اليوم بتقديم مرشحي القائمة المشتركة وهي قائمة واحدة للجنة الانتخابات وفقاً للاتفاق الذي تم بين كافة القوى السياسية». واضاف دهامشة أن «القائمة المشتركة ستضم 120 مرشحاً، نصبو للحصول على 13 مقعداً في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) وأكثر من ذلك».

تقدم أربع تجمعات واحزاب عربية في إسرائيل مساء اليوم (الخميس) إلى لجنة الانتخابات المركزية قائمة واحدة لخوض الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر، في مسعى للحؤول دون فوز رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. وقال أمين عام «الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة» منصور دهامشة لفرانس برس : «سنقوم مساء اليوم بتقديم مرشحي القائمة المشتركة وهي قائمة واحدة للجنة الانتخابات وفقاً للاتفاق الذي تم بين كافة القوى السياسية». واضاف دهامشة أن «القائمة المشتركة ستضم 120 مرشحاً، نصبو للحصول على 13 مقعداً في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) وأكثر من ذلك».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تجمعات سياسية عربية تخوض الانتخابات الاسرائيلية بقائمة واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.