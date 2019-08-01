شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: الإرهاب الإيراني استهدف عشرات الجنود في عدن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة) اتهم رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك اليوم (الخميس) إيران بالوقوف وراء العمليتين الإرهابيتين اللتين استهدفتا مركزاً للشرطة وحفلاً عسكرياً بمعسكر الجلاء في مدينة عدن، وأسفرتا عن مقتل ما لا يقل عن 49 جندياً وجرح العشرات. وقال معين في تغريدات على حسابه بتويتر:«الاستهداف المتزامن من قبل قوى التمرد الحوثي والجماعات الإرهابية لأمن واستقرار العاصمة عدن يؤكد أن التنسيق والتكامل تحت إدارة إيرانية واضحة».

اتهم رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك اليوم (الخميس) إيران بالوقوف وراء العمليتين الإرهابيتين اللتين استهدفتا مركزاً للشرطة وحفلاً عسكرياً بمعسكر الجلاء في مدينة عدن، وأسفرتا عن مقتل ما لا يقل عن 49 جندياً وجرح العشرات. وقال معين في تغريدات على حسابه بتويتر:«الاستهداف المتزامن من قبل قوى التمرد الحوثي والجماعات الإرهابية لأمن واستقرار العاصمة عدن يؤكد أن التنسيق والتكامل تحت إدارة إيرانية واضحة».

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