شكرا لقرائتكم خبر عن عون يحذر اللبنانيين من أزمة اقتصادية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بيروت)

حذر الرئيس اللبناني ميشال عون شعبه من مغبة ما يمكن أن تفرضه المؤسسات الدولية المقرضة على لبنان من خطط اقتصادية ومالية قاسية، ما لم يقدم تضحيات لإنقاذ البلد من أزمته الاقتصادية. جاءت هذه التصريحات اليوم (الخميس) خلال كلمة ألقاها عون بمناسبة عيد الجيش، وهي تثير على ما يبدو احتمال توجه لبنان إلى صندوق النقد الدولي لطلب المساعدة إذا فشلت جهود الحكومة في تحسين الموارد المالية للدولة بالقدر الكافي.

ويعاني لبنان من أحد أثقل معدلات الدين العام في العالم، ومن انخفاض معدل النمو الاقتصادي على مدى أعوام.