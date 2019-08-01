شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا لإيران: لن يكون هناك تبادل للناقلتين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بانكوك) استبعدت بريطانيا اليوم (الخميس) مبادلة ناقلة إيرانية تم احتجازها قرب جبل طارق بناقلة ترفع العلم البريطاني احتجزتها طهران في الخليج. وقال وزير الخارجية دومينيك راب خلال زيارة إلى بانكوك «لن نقايض، إذا احتجز أشخاص أو دول ناقلة ترفع علم بريطانيا بشكل غير قانوني فإنه يتعين الالتزام بحكم القانون وحكم القانون الدولي». وأضاف «لن نقايض سفينة احتجزت بشكل قانوني بسفينة احتجزت بشكل غير قانوني.. هذه ليست الطريقة التي ستخرج بها إيران من عزلتها».

استبعدت بريطانيا اليوم (الخميس) مبادلة ناقلة إيرانية تم احتجازها قرب جبل طارق بناقلة ترفع العلم البريطاني احتجزتها طهران في الخليج. وقال وزير الخارجية دومينيك راب خلال زيارة إلى بانكوك «لن نقايض، إذا احتجز أشخاص أو دول ناقلة ترفع علم بريطانيا بشكل غير قانوني فإنه يتعين الالتزام بحكم القانون وحكم القانون الدولي». وأضاف «لن نقايض سفينة احتجزت بشكل قانوني بسفينة احتجزت بشكل غير قانوني.. هذه ليست الطريقة التي ستخرج بها إيران من عزلتها».

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