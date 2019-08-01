دار الإفتاء تحسم الجدل حول موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

كتب: ضياء السقا

من المنتظر أن تحسم دار الإفتاء المصرية، الجدل حول موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك، حيث تستطلع الدار، بعد صلاة المغرب، اليوم الخميس، هلال شهر ذي الحجة لعام 1440 هجريًا.

كما ستنتظر الدار إعلان المملكة العربية السعودية نتائج استطلاع الهلال لأنها بلد المناسك.

ويعيش العالم الإسلامي في الوقت الراهن، حالة من الجدل بسبب موعد عيد الأضحى المبارك، فالبعض يؤكد أن أول أيامه، الأحد 11 أغسطس، فيما يقول البعض الأخر، إنه سيوافق الإثنين 12 من نفس الشهر.

من جانبه، أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن السبت الموافق 10 أغسطس، سيكون وقفة عرفات، على أن يكون أول أيام عيد الأضحى يوم الأحد، الموافق 11 من نفس الشهر.

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وأضاف المعهد في بيان جديد، إن الحسابات الفلكية تؤكد أن غــرة شهر ذو الحجة 1440هـ فلكياً ستكون يوم الجمعة 2 أغسطس المقبل.

وأشار المعهد إلى أن هلال شهر ذو الحجة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الخامسة و12 دقيقة فجراً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الخميس 29 من ذى القعدة 1440هـ الموافق 1 أغسطس، فيما يبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة لمدة 30 دقيقة، وفى القاهرة لمدة 32 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين (31 - 33 دقيقة).

وكانت الإفتاء المصرية، قد نفت في وقت سابق، صحة ما أثير الفترة الماضية عن تحديدها موعد عيد الأضحى المبارك.

وأكدت دار الإفتاء في بيان لها، أن ما نشر على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول تحديدها موعد عيد الأضحى المبارك غير صحيح تماما.

ولفتت الدار إلى أنه سيتم استطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1440 هجرية، بعد غروب شمس يوم الـ29 من شهر ذي القعدة، الموافق الأول من أغسطس لعام 2019 ميلاديا.