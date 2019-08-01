بستاني:التشكيك والافتراء على عمل الوزارة لن يثنيها عن القيام بواجباتها

ردت وزيرة الطاقة والمياه، ندى بستاني في تصريح على وسائل التواصل على مقال ورد في إحدى الصحف، مشيرة الى أن "التصنيف هو الباب الإجباري لعمل أيّ شركة مع إدارة رسمية وفقاًً للقانون"، مؤكدة أن "وزارة الطاقة هي الجهة المخولة تصنيف الشركات التي تنوي إنجاز أعمال للوزارة وبالتالي المشاركة بالمناقصات التي تديرها إدارة المناقصات وفق دفتر شروط لكل مناقصة".
وذكرت أن "مجلس الوزراء وافق مجتمعاً على خطة الكهرباء المحدثة بكافة بنودها وكل ما تقوم به الوزارة هو تنفيذ هذه الخطة بحذافيرها"، مشددة على أن "التشكيك والافتراء على عمل الوزارة لن يثنيها عن القيام بواجباتها".
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