بستاني:التشكيك والافتراء على عمل الوزارة لن يثنيها عن القيام بواجباتها

ردت وزيرة الطاقة و​المياه​، ​ندى بستاني​ في تصريح على وسائل التواصل على مقال ورد في إحدى الصحف، مشيرة الى أن "التصنيف هو الباب الإجباري لعمل أيّ شركة مع إدارة رسمية وفقاًً للقانون"، مؤكدة أن "​وزارة الطاقة​ هي الجهة المخولة تصنيف الشركات التي تنوي إنجاز أعمال للوزارة وبالتالي المشاركة بالمناقصات التي تديرها إدارة المناقصات وفق دفتر شروط لكل مناقصة".

وذكرت أن "​مجلس الوزراء​ وافق مجتمعاً على ​خطة الكهرباء​ المحدثة بكافة بنودها وكل ما تقوم به الوزارة هو تنفيذ هذه الخطة بحذافيرها"، مشددة على أن "التشكيك والافتراء على عمل الوزارة لن يثنيها عن القيام بواجباتها".