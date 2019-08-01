وصول الراعي الى اهدن للاحتفال باختتام تساعية الصلاة لتطويب البطريرك الدويهي

وصل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى إهدن، للاحتفال بالقداس الالهي بمناسبة اختتام تساعية الصلاة لأجل تطويب المكرم البطريرك اسطفانوس الدويهي الإهدني.
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