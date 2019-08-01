وصول الراعي الى اهدن للاحتفال باختتام تساعية الصلاة لتطويب البطريرك الدويهي

وصل ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ إلى إهدن، للاحتفال بالقداس الالهي بمناسبة اختتام تساعية ​الصلاة​ لأجل تطويب المكرم البطريرك اسطفانوس الدويهي الإهدني.

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