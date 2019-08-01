إنتخاب رياض يمق رئيسا لبلدية طرابلس

فاز الدكتور رياض يمق في ​انتخابات​ رئاسة ​بلدية طرابلس​.

يذكر أن جلسة عقدت يوم 16 تموز في ​سراي طرابلس​ برئاسة محافظ الشمال ​رمزي نهرا​، تم خلالها حجب الثقة عن رئيس ​بلدية طرابلس​ ​أحمد قمر الدين​ بـ13 صوتا مع 5 اوراق بيضاء و5 ثقة، وذلك بعد مرور 3 سنوات على انتخابه. كما حجبت الثقة عن نائب الرئيس خالد الوليد ب 12 صوتا (لا ثقة).

وأفادت معلومات ​صحفية​ بأنه بعد حجب الثقة عن الرئيس ونائبه وقع اشكال بين اعضاء ​البلدية​ على خلفية اتهامات فريق بأن الفريق الاخر غدر به وسحب الثقة من نائب الرئيس فيما كان الاتفاق على سحب الثقة من الرئيس وتجديدها لنائبه. وبعد هرج ومرج انسحب عدد من اعضاء المجلس البلدي ولم يبق الا 11 عضوا من اصل 23 وبالتالي فقد نصاب الجلسة.