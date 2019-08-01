أفاد المكتب الاعلامي ل​وزارة العمل​ بأن "فرق التفتيش في وزارة العمل استكملت مهامها ميدانياً حرصا على احترام القانون وعملاً بخطة تنظيم اليد العاملة الاجنبية التي اطلقها الوزير ​كميل ابو سليمان​. وتم ذلك بمؤازرة ​قوى الامن الداخلي​ و​امن الدولة​ وعلى تواصل مع النيابات العامة حيث اقتضت الحاجة وبالتنسيق مع البلديات وشمل التفتيش 10 مناطق ليوم لبوم الخميس 1 آب 2019، وهي: ​الاشرفية​، جبيل، التل ومحرم و​باب الرمل​ في ​طرابلس​، ​تعنايل​، ​شتورا​، ​الجديدة​، ​الفاكهة​ والعين"، مشيراً إلى أنه "زار المفتشون 38 مؤسسة ومحلاً والنتيجة هي 6 اقفالات، 40 ضبطاً و10 انذارات".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزارة العمل: حصيلة تفتيش اليوم لقمع المخالفات هي 6 اقفالات و40 ضبطا و10 انذارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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